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«О сотрудничестве с Киевом стоит забыть»: Россия нашла замену самолетам Украины
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    «О сотрудничестве с Киевом стоит забыть»: Россия нашла замену самолетам Украины

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    «О сотрудничестве с Киевом стоит забыть»: Россия нашла замену самолетам Украины

    Москва, 12 апреля. России стоит забыть про сотрудничество с украинским «Антоновым» на ближайшие годы. В этом уверен заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

    По его словам, за годы сотрудничества украинские коллеги показали себя ненадежными партнерами. Поэтому сейчас рассматривается возможность замены легких транспортных самолетов Ан-148 на отечественные самолеты того же класса Ил-112В. Минобороны России уже заявило о планах  закупить более 100 Ил-112В.

    «О сотрудничестве с Украиной в области ВТС на ближайшие годы стоит забыть по той причине, что она стала слишком ненадежным партнером. Здесь можно вспомнить все предыдущие проблемы с поставками и совместными разработками с КБ «Антонов», — отметил Дрозденко.

    И хотя по своей конструкции Ил отличается от продукции завода «Антонов», он предназначен для выполнения тех же функций, что и украинский самолет, пояснил эксперт изданию «Экономика сегодня».

    Напомним, что в 2014 году украинские власти разорвали все существующие договоры о сотрудничестве с Россией в промышленной, экономической и военно-технической сфере. Теперь «Антонов» пытается открыть совместное предприятие в Белоруссии, чтобы обойти украинские  санкции против РФ и начать закупать российские комплектующие.

    Автор: Антон Соколов
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