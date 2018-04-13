Сирия разочарована предательством курдов: жители рассказали ФАН о связях SDF и ИГ в Дейр-эз-Зоре

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии поговорил с жителями арабской республики о проблеме эскалации конфликта между курдами и правительством САР. Большинство наших собеседников видят причину этого в том, что курдские вооруженные формирования вместо того, чтобы налаживать связи с официальным Дамаском, ведут переговоры с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Гражданские лица заметили, что это стало очевидным для всех в период так называемой контртеррористической операции курдских Демократических сил Сирии (SDF) и поддерживающих их сил проамериканской коалиции в провинции Дейр-эз-Зор против ИГ1. Западная пресса и подконтрольные курдам новостные ресурсы сообщали о якобы разворачивающихся в регионе тяжелых боях с террористами, однако позже многочисленные местные источники развеяли этот созданный в медиапространстве миф о героизме SDF и США, заявив, что боевики ИГИЛ1 добровольно передавали территории за Евфратом в ведение курдов.

Один из жителей САР выразил уверенность в интервью корреспонденту ФАН, что между «Исламским государством», Соединенными Штатами и курдами явно есть крепкие связи. В частности, ими, вероятно, были заключены договоренности относительно распределения контроля над территориями Заевфратья.

«Всем известно, что существует союз между курдами и США. Это не секрет. Штаты, в свою очередь, фактически контролируют ИГ. Мы видели, как курдские группировки стремительно захватывали территории в восточной части Сирии якобы военным путем. На самом деле причина этого «успеха» в том, что между курдами, Вашингтоном и террористами ИГИЛ есть прочные связи», — убежден наш собеседник.

Жительница Сирии по имени Хидайя заметила, что союз курдов с американцами нанес серьезный ущерб арабской республике. Бойцы SDF фактически отняли у населения и подарили Соединенным Штатам важнейшие нефтеносные регионы. В этом, по ее мнению, и заключается предательство курдов по отношению к САР.

«Курды сначала будто бы захватили у террористов ИГИЛ эти территории, но потом передали их американской армии. И это очевидный спектакль. Кроме того, они говорили, что якобы ведут жестокие бои на фронтах с террористами, но на самом деле это оказалось ложью», — подчеркнула женщина.

1 Организация запрещена на территории РФ.