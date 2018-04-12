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Показания Сечина заставили защиту Улюкаева срочно изменить позицию
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    Показания Сечина заставили защиту Улюкаева срочно изменить позицию

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    Показания Сечина заставили защиту Улюкаева срочно изменить позицию.

    Москва, 12 апреля. Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обратилась в суд с просьбой отложить на две недели обжалование приговора после показаний главы «Роснефти» Игоря Сечина.

    По словам адвоката Дариджана Квеидзе, показания Сечина заставили защиту изменить позицию, и ей нужно время для подготовки, передает РИА Новости.

    «Вся наша позиция строилась на отсутствии показаний Сечина. Сейчас нам нужно менять позицию. Просим время для подготовки», — сказал он.

    Ходатайство было удовлетворено частично. На подготовку защите Улюкаева дали час.

    Напомним, в среду глава «Роснефти» Игорь Сечин впервые явился в суд для дачи показаний по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его допрос длился 1,5 часа и проходил в закрытом режиме.

    Ранее Улюкаев был признан Замоскворецким судом Москвы виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к восьми годам колонии с выплатой штрафа в размере 130 миллионов рублей.

    Автор: Василий Котов
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