Показания Сечина заставили защиту Улюкаева срочно изменить позицию.

Москва, 12 апреля. Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обратилась в суд с просьбой отложить на две недели обжалование приговора после показаний главы «Роснефти» Игоря Сечина.

По словам адвоката Дариджана Квеидзе, показания Сечина заставили защиту изменить позицию, и ей нужно время для подготовки, передает РИА Новости.

«Вся наша позиция строилась на отсутствии показаний Сечина. Сейчас нам нужно менять позицию. Просим время для подготовки», — сказал он.

Ходатайство было удовлетворено частично. На подготовку защите Улюкаева дали час.

Напомним, в среду глава «Роснефти» Игорь Сечин впервые явился в суд для дачи показаний по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его допрос длился 1,5 часа и проходил в закрытом режиме.

Ранее Улюкаев был признан Замоскворецким судом Москвы виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорен к восьми годам колонии с выплатой штрафа в размере 130 миллионов рублей.