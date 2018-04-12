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Toyota представила двухместный фургон Land Cruiser Prado‍
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    Toyota представила двухместный фургон Land Cruiser Prado‍

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    Toyota представила двухместный фургон Land Cruiser Prado

    Москва, 12 апреля. Компания Toyota представила обновленную версию Land Cruiser Prado. Модель получила название Utility Commercial и представляет собой двухместный фургон.

    Сообщается, что Toyota планирует продавать Utility Commercial только на рынке Великобритании. От привычного Prado обновленную модель отличает одинарная кабина, которая отделена от грузового отделения небольшой перегородкой.    

    Под капотом фургона установлен дизельный двигатель объемом 2,8 литра и мощностью 177 «лошадок». Базовая комплектация также включает кондиционер, ABS и аудиосистему с 6 динамиками. Стоимость Land Cruiser Prado Utility Commercial составляет около 26 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2,5 миллиона рублей).     

    Автор: Федор Веснин
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