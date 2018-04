Toyota представила двухместный фургон Land Cruiser Prado‍

Москва, 12 апреля. Компания Toyota представила обновленную версию Land Cruiser Prado. Модель получила название Utility Commercial и представляет собой двухместный фургон.

Сообщается, что Toyota планирует продавать Utility Commercial только на рынке Великобритании. От привычного Prado обновленную модель отличает одинарная кабина, которая отделена от грузового отделения небольшой перегородкой.

The #LandCruiser Commercial takes our hardest working model back to basics.