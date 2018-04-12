Жительница Кузбасса зарезала сводного брата

Кемерово, 12 апреля. Уголовное дело в отношении жительницы Кузбасса, которая подозревается в убийстве сводного брата, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в СУ СК РФ по Кемеровской области, жительница Прокопьевского района в состоянии алкогольного опьянения напала с ножом на сводного брата из-за того, что он совершил в отношении матери преступление сексуального характера. Она нанесла ему ножевое ранение в область живота. О случившемся женщина рассказала сожителю, который вызвал сотрудников полиции и скорой помощи.

«Со следствием женщина сотрудничала. Следствию она пояснила, что отомстила родственнику за оскорбление, нанесенное матери», — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.