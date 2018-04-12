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Жительница Кузбасса зарезала сводного брата
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    Жительница Кузбасса зарезала сводного брата

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    Жительница Кузбасса зарезала сводного брата

    Кемерово, 12 апреля. Уголовное дело в отношении жительницы Кузбасса, которая подозревается в убийстве сводного брата, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как передает «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в СУ СК РФ по Кемеровской области, жительница Прокопьевского района в состоянии алкогольного опьянения напала с ножом на сводного брата из-за того, что он совершил в отношении матери преступление сексуального характера. Она нанесла ему ножевое ранение в область живота. О случившемся женщина рассказала сожителю, который вызвал сотрудников полиции и скорой помощи.

    «Со следствием женщина сотрудничала. Следствию она пояснила, что отомстила родственнику за оскорбление, нанесенное матери», — подчеркнули в ведомстве.

    В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Алексей Громов
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