Бортник спрогнозировал последствия выхода Украины из СНГ

Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Киева из СНГ.

«Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», — сказал политик.

Он добавил, что все нормативные правовые акты, которые подписывала Украина в качестве члена СНГ, должны быть пересмотрены, чтобы они полностью соответствовали интересам Киева.

Известный политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что последствия выхода Украины из СНГ для нее будут варьироваться в зависимости от того, каким из способов власти планируют это сделать.

«Если Украина будет выходить из состава СНГ по грузинскому сценарию, то есть покидать его состав так, как будто бы Украина никогда и не входила в содружество, как заявляют некоторые наши политики и чиновники, но при этом не будет выходить из договоров, которые были заключены в рамках СНГ, то последствия будут сугубо политическими», — объясняет политолог.

То есть выход из СНГ будет использован украинскими властями для политического пиара. Также это может повредить коммуникациям между странами бывшего Советского союза. Но каких-то болезненных последствий в первом случае не будет.

«Если же Украина откажется от многочисленных соглашений, начиная от признания дипломов других стран на территории государств, входящих в СНГ, и заканчивая торговлей (последняя, возможно, и несовершенна, но в каких-то моментах она работает), то это может привести к ощутимым социально-экономическим последствиям как для украинцев, проживающих в странах СНГ, так и для экономического сотрудничества между странами», — прогнозирует Руслан Бортник.

Резюмируя, политолог добавил, что, вероятнее всего, Украина пойдет лишь на формальный политический шаг, необходимый Порошенко для собственного пиара. Он усомнился в том, что Киев выйдет из заключенных договоров и соглашений.