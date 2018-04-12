Турция не намерена прекращать сотрудничество с РФ, США и Ираном на фоне кризиса в Сирии

Анкара, 12 апреля. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена прекращать сотрудничество с Россией, США или Ираном на фоне кризиса вокруг Сирии, передает NTV.

Турецкие власти хотят оставить в стороне «театральную постановку в Сирии и Ираке», которая ставит под угрозу международную безопасность. В Анкаре считают, что ни у одной страны нет права разжигать политическую борьбу в Средиземноморье.

«У Турции нет намерений отказываться от совместной работы с нашим союзником (по военно-политическому блоку НАТО) США, разветвленных стратегических отношений с Россией или сотрудничества с Ираном», — сказал турецкий лидер.

Напряженность, о которой говорил Режеп Эрдоган, касается сообщений о химатаках в сирийской Думе. В российском МИД заявили, что это информационный вброс, который может быть использован Западом как повод для удара по Сирии.

Накануне американский президент Дональд Трамп сделал несколько противоречивых заявлений по Сирии. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Трамп воспринимает удар по САР как компьютерную игру.