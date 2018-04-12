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12 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума
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    12 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума

    Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума. Самолет Як-130 потерпел аварию во время учебно-тренировочного полета. «Роскосмос», МГУ им. М.В. Ломоносова и Минобразования запустили конкурс покорения Луны. Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА на 66 место.
    14:21 12 Апреля 2018
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    Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума

    12 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума

    Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума. Лидер незаконного формирования «Джейш аль-Ислам» покинул город в Восточной Гуте, сдав правительственным силам все тяжелое вооружение, принадлежащее группировке. Теперь в освобожденном городе приступят к работе подразделения военной полиции России, которые будут следить за соблюдением правопорядка при переходе Думы под контроль законного правительства. В ходе операции в Думе удалось вывести более 165 тысяч человек и освободить из плена незаконных вооруженных формирований 250 заложников.

    Самолет Як-130 потерпел аварию во время учебно-тренировочного полета

    12 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума

    Самолет Як-130 потерпел аварию в Воронежской области в ходе планового учебно-тренировочного полёта, оба пилота катапультировались. Командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета. В свою очередь руководитель полётов дал команду покинуть самолет. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России.

    «Роскосмос», МГУ им. М.В. Ломоносова и Минобразования запустили конкурс покорения Луны

    12 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума

    В День космонавтики Московский Госуниверситет совместно с министерством образования и «Роскосмосом» запускает конкурс проектов по освоению естественного спутника Земли. Он называется «Луна: город первых» и организован в рамках VIII Всероссийского Фестиваля науки. Принять участие в нем могут школьники, студенты, аспиранты, сотрудники конструкторских и архитектурных бюро и даже дошкольники. Конкурсантам предлагается изобразить свое видение первой космической лунной станции. Выберут победителя в октябре.

    Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА на 66 место

    12 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума

    Футбольная сборная России опустилась с 63-го на 66-е место в рейтинге ФИФА. Обновленная версия опубликована сегодня на официальном сайте организации. В активе российской команды 493 очка, и она, таким образом, обновила собственный антирекорд. Лидирует по-прежнему национальная команда Германии, за ней идут Бразилия и Бельгия, которая поднялась с пятой позиции.

     

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