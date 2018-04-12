12 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума

Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума Сирийская армия установила полный контроль над городом Дума. Лидер незаконного формирования «Джейш аль-Ислам» покинул город в Восточной Гуте, сдав правительственным силам все тяжелое вооружение, принадлежащее группировке. Теперь в освобожденном городе приступят к работе подразделения военной полиции России, которые будут следить за соблюдением правопорядка при переходе Думы под контроль законного правительства. В ходе операции в Думе удалось вывести более 165 тысяч человек и освободить из плена незаконных вооруженных формирований 250 заложников.

Самолет Як-130 потерпел аварию во время учебно-тренировочного полета Самолет Як-130 потерпел аварию в Воронежской области в ходе планового учебно-тренировочного полёта, оба пилота катапультировались. Командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета. В свою очередь руководитель полётов дал команду покинуть самолет. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России.

«Роскосмос», МГУ им. М.В. Ломоносова и Минобразования запустили конкурс покорения Луны В День космонавтики Московский Госуниверситет совместно с министерством образования и «Роскосмосом» запускает конкурс проектов по освоению естественного спутника Земли. Он называется «Луна: город первых» и организован в рамках VIII Всероссийского Фестиваля науки. Принять участие в нем могут школьники, студенты, аспиранты, сотрудники конструкторских и архитектурных бюро и даже дошкольники. Конкурсантам предлагается изобразить свое видение первой космической лунной станции. Выберут победителя в октябре.