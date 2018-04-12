Асад: Угрозы Запада дестабилизируют обстановку в Сирии

Москва, 12 апреля. Угрозы, с которыми Запад выступает в адрес Сирии, дестабилизируют обстановку в регионе, заявил в четверг президент САР Башар Асад.

«Агрессивные угрозы со стороны Запада в адрес Дамаска приведут к дестабилизации обстановки в регионе и во всем мире», — подчеркнул он в ходе встречи с советником верховного руководителя Ирана Али Акбаром Велаяти.

Как отметил Асад, угрозами Дамаску западные государства «пытаются изменить ход событий в Сирии после побед, одержанных ее армией над террористами», сообщает канцелярия сирийского президента.

В свою очередь Велаяти заявил, что Тегеран поддерживает стойкость Сирии и ее народа в войне против терроризма.

Напомним, ранее на этой неделе Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума. При этом расследование «химатаки» не проводилось, сообщения о пострадавших также не поступали. МИД РФ подчеркивал, что обвинения являются информационным вбросом, целью которого является оправдание силового воздействия на СААР извне.