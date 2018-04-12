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Украинские радикалы составили список «оккупированных» русской попсой мест во Львове
Политика
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    Украинские радикалы составили список «оккупированных» русской попсой мест во Львове

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    Украинские радикалы составили список «оккупированных» русской попсой мест во Львове

    Львов, 12 апреля. Украинские радикалы во Львове составили черный список, в которой внесли городские места, где играет музыка российских поп-исполнителей.

    Украинские радикалы решили создать некий черный список, в который будут внесены львовские кафе, рестораны, магазины, парикмахерские и маршрутки, в которых играет русская попса.

    «Почему мы это делаем? — пояснили радикалы. — Мы считаем, что во время русской оккупации слушать русскую музыку в общественных заведениях является преступлением. Особенно, на территории Галичины, где большинство жителей — украиноязычные».

    Они отметили, что на составление этой черной карты города потратят еще неделю. На данный момент «оккупированы» русской попсой оказались 11 магазинов и 15 кафе и ресторанов.

    Украинские радикалы составили список «оккупированных» русской попсой мест во Львове

    В декабре прошлого года во Львове произошла потасовка между охраной ресторана и так называемыми «ветеранами АТО», которые потребовали от администрации заведения выключить «российскую попсу». 

    Украинские политики неоднократно заявляют о так называемой «российской оккупации», однако доказательств ее так и не представили. В Москве отвергают все обвинения, называя их голословными.

    Автор: Катерина Тимошенская
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