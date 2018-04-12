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«Это сильный и загадочный человек»: Олланд поделился впечатлениями от встреч с Путиным
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    «Это сильный и загадочный человек»: Олланд поделился впечатлениями от встреч с Путиным

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    «Это сильный и загадочный человек»: Олланд поделился впечатлениями от встреч с Путиным

    Париж, 12 апреля. В изданной недавно книге «Уроки власти» экс-президент Франции Франсуа Олланд рассказал о своем опыте на посту лидера одной из великих мировых держав, а также о впечатлениях от встреч с многими мировыми лидерами — в том числе президентом России Владимиром Путиным. Олланд, не раз встречавшийся с Путиным, с явной опаской говорит о российском лидере, поскольку считает его «сильным и загадочным человеком».

    По словам Олланда, встречи с Путиным произвели на него большое впечатление, поскольку российский президент легко может играть роль как «доброго», так и «злого полицейского». При этом Путин оказывает большое влияние на окружающих его людей.

    «Это сильный и загадочный человек — настолько же душевный и внимательный, насколько он может быть холодным и жёстким, — приводит Le Nouvel Observateur слова Олланда. — Он заражает окружающих своим смехом, его рассуждения бывают циничными, а самые острые слова он произносит самым невозмутимым голосом».

    «Это сильный и загадочный человек»: Олланд поделился впечатлениями от встреч с Путиным

    «Российский лидер — холодный и решительный, непредсказуемый и деликатный» пишет экс-президент Франции, утверждая, что российский президент способен использовать все средства для того, чтобы проводить свою политику. Единственный человек, по словам Олланда, кого Путину «не удалось запугать» — канцлер Германии Ангела Меркель, которая «с давних пор хорошо его знает и умеет с ним разговаривать».

    Автор: Валентин Меликов
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