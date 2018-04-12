«Совершенно другой»: министр культуры Южной Кореи поделился впечатлениями о Ким Чен Ыне

Москва, 12 апреля. Лидер Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын «совершенно другой», чем показывают его в новостных сюжетах. Об этом заявил министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван.

То Чон Хван высказал мнение, что лидер КНДР показался ему «совершенно другим, чем его описывают в новостных сюжетах». Таким впечатлением поделился министр с телекомпанией CNN, сообщает ТАСС. Также То Чон Хван высказал мнение, что глава КНДР «искренне и неподдельно» хочет улучшить отношения с Южной Кореей.

«Он выглядел очень естественно, когда говорил на разные темы, от музыки и культуры до спорта», — отметил министр.

То Чон Хван был на концерте южнокорейских артистов в КНДР, который прошел в Пхеньяне 1 апреля. Министр сидел рядом с Ким Чен Ыном и его супругой Ли Соль Чжу.