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Депутат Госдумы считает, что Юлию Скрипаль держат в плену в Великобритании
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    Депутат Госдумы считает, что Юлию Скрипаль держат в плену в Великобритании

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    Депутат Госдумы считает, что Юлию Скрипаль держат в плену в Великобритании

    Москва, 12 апреля. Власти Великобритании удерживают дочь отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию силой, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. 

    «Опубликованное заявление Юлии Скрипаль не выдерживают никакой критики, — заявил журналистам парламентарий. — Создается впечатление, что человека просто удерживают силой в Великобритании».

    По его словам, сейчас Юлия по факту изолирована от всех. Депутат уверен, что ей на дают общаться ни с российским консулом, ни с родственниками и друзьями. 

    «Фактически пленили человека», — сказал Дегтярев.

    Кроме того, по его мнению, провокацией и фейком является факт того, что Скрипаль «пришла в себя» после якобы отравления боевым химическим оружием, передает Infox.ru.

    Напомним, ранее посольство России в Лондоне обратилось к британским властям с требованием доказать, что Юлия Скрипаль в порядке.

    Автор: Тимур Румянцев
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