Депутат Госдумы считает, что Юлию Скрипаль держат в плену в Великобритании

Москва, 12 апреля. Власти Великобритании удерживают дочь отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию силой, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Опубликованное заявление Юлии Скрипаль не выдерживают никакой критики, — заявил журналистам парламентарий. — Создается впечатление, что человека просто удерживают силой в Великобритании».

По его словам, сейчас Юлия по факту изолирована от всех. Депутат уверен, что ей на дают общаться ни с российским консулом, ни с родственниками и друзьями.

«Фактически пленили человека», — сказал Дегтярев.

Кроме того, по его мнению, провокацией и фейком является факт того, что Скрипаль «пришла в себя» после якобы отравления боевым химическим оружием, передает Infox.ru.

Напомним, ранее посольство России в Лондоне обратилось к британским властям с требованием доказать, что Юлия Скрипаль в порядке.