«Шансов нет»: эксперт оценил возможности Литвы и Украины сорвать реализацию «Северного потока-2»

Премьер-министры Украины и Литвы Владимир Гройсман и Саулюс Сквернялис пришли к соглашению о взаимном противодействии реализации российского проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства.

«Премьеры отдельно рассмотрели ситуацию вокруг российского проекта «Северный поток — 2» и договорились о необходимости противодействовать реализации этой инициативы», — говорится в сообщении украинской стороны.

В свою очередь российский независимый политический аналитик Александр Асафов, в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил о невозможности Киева и Вильнюса негативно повлиять на реализацию долгожданного для Европы проекта.

«Достижение успешной блокировки со стороны этих стран налицо — Финляндия, прислушавшись к своим европейским союзникам, выдала все разрешительные документы на прокладку «Северного потока-2», поэтому мы видим, что деятельность таких господ весьма «эффективна». Но если говорить без иронии, то, конечно, для них, российский газопровод является очень болезненной историей, поскольку фактически приговаривает к полному исчезновению те доходы государства Украина, которые оно еще получает», — поясняет ситуацию политолог.

Собеседник ФАН подчеркивает, в сложившейся ситуации внимание необходимо обращать не на договоренности Гройсмана и Сквернялиса, а на ранее выпущенные заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в беседе с президентом Украины Петром Порошенко отметила, что «Северный поток-2» не будет реализован без сохранения транзита газа через украинскую газотранспортную систему.

«Этому есть вполне рациональное объяснение. Все это результат договоренностей и сделок, если вспомнить заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что транзит будет существенно урезан до минимальных величин, но сохранен, то я думаю, это и есть та поддержка Украины со стороны Европы, на которую она готова пойти. То есть украинский транзит не остается чем-то решающим для обеспечения Европы топливом, но, тем не менее, условия для реализации проекта газопровода при участии других стран (Дания, Финляндия) соблюдены, все стороны пошли на компромисс», — продолжает эксперт.

Другими словами скромный транзит газа через украинскую ГТС сохранится, и практически полностью изношенная киевская газовая система продолжит работу. Однако основной поток «голубого топлива» в Европу будет поставляться через «Северный поток».

«Это равноценная сделка при нынешнем давлении на проект со стороны Запада. Поэтому все заявления по поводу эффективной блокировки проекта «Северного потока-2» — это лишь попытка в пропагандистских целях использовать то, что произошло без малейшего их участия. Ни Киев, ни Вильнюс никак не могут повлиять на «Северный поток-2», хотя им очень этого хочется. Вот они и трактуют произошедшее в свою пользу, но они всегда так делают. Но еще раз подчеркну — шансов нет», — заключил Александр Асафов.

Ранее Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию проекта российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG. Таким образом, процесс согласования по газопроводу с Хельсинки завершился. «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы пройдут от побережья Российской Федерации через Балтийское море до Германии. Рядом с действующим «Северным потоком».