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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Марокко ситуацию в Северной Африке
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    Замглавы МИД РФ обсудил с послом Марокко ситуацию в Северной Африке

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    Замглавы МИД РФ обсудил с послом Марокко ситуацию в Северной Африке

    Москва, 12 апреля. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Марокко в Москве Абделькадер Лешехеб в четверг провели встречу. Как сообщает министерство иностранных дел Российской Федерации, стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и ситуацию в Северной Африке.

    «В ходе беседы обсуждалась региональная проблематика с упором на складывающуюся ситуацию в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне, а также некоторые практические аспекты дальнейшего развития российско-марокканского многопланового сотрудничества», — отметили в российском дипведомстве.

    Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов принял посла Израиля в Москве Гарри Корена. В ходе беседы обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на Сирию, а также происходящее в секторе Газа.

    Автор: Тимур Румянцев
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