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«Где ваше спасибо?»: Трамп заявил о «большой работе» США по ликвидации ИГ в Сирии
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    «Где ваше спасибо?»: Трамп заявил о «большой работе» США по ликвидации ИГ в Сирии

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    «Где ваше спасибо?»: Трамп заявил о «большой работе» США по ликвидации ИГ в Сирии

    Вашингтон, 12 апреля. Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа проделали большую работу по избавлению Сирии от террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России). С таким заявлением выступил американский глава и предложил «поблагодарить» Америку за якобы борьбу с терроризмом.

    Глава Белого дома продолжает штурмовать Twitter. После «умных и красивых» ракет, а также предложения о дружбе, Трамп добрался до ИГ1 (запрещена в России).

    «Никогда не говорил, когда случится удар по Сирии. Может быть, очень скоро или не так скоро! В любом случае, Соединенные Штаты, под моей администрацией, проделали большую работу по избавлению региона от ИГ (запрещена в России). Где ваше «Спасибо, Америка?» — похвастался американский президент в своем микроблоге Twitter.

    Стоит отметить, что борьбу с террористами ИГ, «Джебхат ан-Нусры»1 (обе — запрещены в России) и другими бандформированиями в Сирии ведут ВКС РФ, а не американские военные. В начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин похвалил ВКС России за «блестяще» проделанную работу. 

    Напомним, в минувшую среду Трамп выступил с резким заявлением относительно комментариев Москвы по поводу вероятного ракетного удара по Сирии. Де-факто республиканец подтвердил, что атака на Сирию состоится, и призвал Москву «готовиться».

    Ранее стало известно, что Вашингтон изучает возможность удара по Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийской Думе. Дамаск и Москва категорически отрицают данную информацию.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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