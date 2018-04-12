«Где ваше спасибо?»: Трамп заявил о «большой работе» США по ликвидации ИГ в Сирии

Вашингтон, 12 апреля. Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа проделали большую работу по избавлению Сирии от террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России). С таким заявлением выступил американский глава и предложил «поблагодарить» Америку за якобы борьбу с терроризмом.

Глава Белого дома продолжает штурмовать Twitter. После «умных и красивых» ракет, а также предложения о дружбе, Трамп добрался до ИГ1 (запрещена в России).

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2018

«Никогда не говорил, когда случится удар по Сирии. Может быть, очень скоро или не так скоро! В любом случае, Соединенные Штаты, под моей администрацией, проделали большую работу по избавлению региона от ИГ (запрещена в России). Где ваше «Спасибо, Америка?» — похвастался американский президент в своем микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что борьбу с террористами ИГ, «Джебхат ан-Нусры»1 (обе — запрещены в России) и другими бандформированиями в Сирии ведут ВКС РФ, а не американские военные. В начале декабря 2017 года президент России Владимир Путин похвалил ВКС России за «блестяще» проделанную работу.

Напомним, в минувшую среду Трамп выступил с резким заявлением относительно комментариев Москвы по поводу вероятного ракетного удара по Сирии. Де-факто республиканец подтвердил, что атака на Сирию состоится, и призвал Москву «готовиться».

Ранее стало известно, что Вашингтон изучает возможность удара по Сирии в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в сирийской Думе. Дамаск и Москва категорически отрицают данную информацию.

1 Организация запрещена на территории РФ.