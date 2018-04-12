«А тезка ни при чем?»: в Сети ответили киевскому журналисту, обвинившему Петра I в бедах Украины

Киев, 12 апреля. Киевский журналист и политолог Андрей Головачев заявил, что в украинских бедах виноват первый российский император Петр Великий.

На своей странице в Facebook Головачев опубликовал текст, озаглавленный «Все претензии к Петру I». По мнению политолога, тот факт, что на Украине не создаются политические партии и отсутствует определяющая демократию политическая борьба, связан с тем, что Петр I «внедрил на Руси европейскую бюрократию».

«Петр I не понимал , что бюрократия должна находиться под гражданским контролем, иначе она насквозь прожрет все общество , парализует его и станет главным общественным слоем , подменив собою все и застопорив всякое развитие общества…» — написал украинский журналист.

Он заявил, что Петр I сделал Российскую империю «бюрократической деспотией», а годы советской власти впоследствии довели систему до тотальной диктатуры.

Пользователи социальной сети нашли опус Головачева «слегка притянутым за уши». Политологу объяснили, что, скорее всего, беды Украины все-таки связаны с тезкой Петра Великого.

«А небезызвестный тезка Петра I точно ни при чем?» — ответили киевскому политологу в Сети.

Напомним, ранее украинский журналист Александр Дубинский предположил, что президент Украины Петр Порошенко страдает «синдромом Буратино» и «понемногу впадает в неадекватность».