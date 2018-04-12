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Порошенко будет «настаивать» на предоставлении плана действий для членства Украины в НАТО
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    Порошенко будет «настаивать» на предоставлении плана действий для членства Украины в НАТО

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    Порошенко будет «настаивать» на предоставлении плана действий для членства Украины в НАТО

    Киев, 12 апреля. Несмотря на заявления западных партнеров, Киев будет продолжать настаивать на предоставлении Украине плана действий для вхождения в НАТО. Параллельно, как заявил президент Украины Петр Порошенко, Киев будет осуществлять «постепенную секторальную интеграцию» с Евросоюзом.

    «Мы будем настаивать на программе усиленных возможностей для Украины и плана действия по членству [в НАТО], — объявил Порошенко в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности. — В ЕС мы будем продвигать постепенную секторальную интеграцию параллельно с ассоциацией».

    В планы Киева входит создание с Евросоюзом «единого цифрового рынка и энергетического союза», а также ассоциация с шенгенской зоной — все это входит в так называемое «восточное партнерство» ЕС.

    Ранее, напомним, постпред США при НАТО Бейли Хатчинсон заявила, что для начала Киев должен реализовать «годовую национальную программу по подготовке к вступлению в НАТО».

    Порошенко будет «настаивать» на предоставлении плана действий для членства Украины в НАТО

    Автор: Валентин Меликов
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