Порошенко будет «настаивать» на предоставлении плана действий для членства Украины в НАТО

Киев, 12 апреля. Несмотря на заявления западных партнеров, Киев будет продолжать настаивать на предоставлении Украине плана действий для вхождения в НАТО. Параллельно, как заявил президент Украины Петр Порошенко, Киев будет осуществлять «постепенную секторальную интеграцию» с Евросоюзом.

«Мы будем настаивать на программе усиленных возможностей для Украины и плана действия по членству [в НАТО], — объявил Порошенко в ходе выступления на Киевском форуме по безопасности. — В ЕС мы будем продвигать постепенную секторальную интеграцию параллельно с ассоциацией».

В планы Киева входит создание с Евросоюзом «единого цифрового рынка и энергетического союза», а также ассоциация с шенгенской зоной — все это входит в так называемое «восточное партнерство» ЕС.

Ранее, напомним, постпред США при НАТО Бейли Хатчинсон заявила, что для начала Киев должен реализовать «годовую национальную программу по подготовке к вступлению в НАТО».