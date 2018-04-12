Дым без огня: Майк Помпео заявил о «конце мягкой политики» США в отношении России

За грозной риторикой кандидата на пост госсекретаря США нет четкой программы действий.

Бывший директор ЦРУ Майк Помпео, которого президент Дональд Трамп предложил на пост государственного секретаря, заявил об окончании периода «мягкой политики» США в ответ на российские действия за рубежом, которые Помпео назвал «агрессией». Такую программу Помпео намерен озвучить на ближайших слушаниях в Сенате по поводу своего назначения. Пока же эта риторика дана в его интервью изданию The Washington Examiner.

«Агрессивная агрессия России»

«Россия продолжает действовать агрессивно, опираясь на многолетнюю мягкую политику в отношении этой агрессии, — заявил Помпео, не особо подыскивая синонимы и эпитеты. — Теперь с этим покончено».

По словам кандидата на пост главы Государственного департамента, США «восстанавливают и без того сильные американские вооруженные силы и постоянно обновляют ядерный потенциал».

На вопрос, каким образом данный момент увязан с дипломатией, Помпео ответил, что «действия этой администрации дали понять, что стратегия национальной безопасности президента Трампа справедливо определила Россию как опасность для США» и что «наши дипломатические усилия по отношению к России продолжают оставаться вызовом и испытанием, однако, учитывая прошлую и настоящую конфронтацию с Москвой, должны быть продолжены».

Такая непривычно жесткая риторика Помпео по отношению к России, да еще и поданная загодя в публичном плане, судя по всему, связана с двумя факторами.

Во-первых, Майк Помпео обладает весьма скромным дипломатическим бэкграундом — фактически, его политическая карьера стартовала только в 2011 году, когда он был избран членом палаты представителей Конгресса США от Канзаса. До тех пор его профессиональная деятельность была связана с армией и бизнес-кругами (он руководил компанией по производству нефтепромыслового оборудования). Дипломатом он стал и того позже, после избрания Дональда Трампа президентом США. В феврале 2017 года Помпео отправился в Турцию и Саудовскую Аравию, где он еще до инаугурации Трампа провел весьма важные и при этом непростые переговоры с руководством этих ближневосточных стран.

Второй фактор такого рода антироссийской риторики — это политические взгляды самого Помпео. Он является активным участником движения чаепития в Республиканской партии (так называемой «Чайной партии»), которое выступает с резкой и бескомпромиссной критикой демократов, требуя возврата к начальной редакции конституции США и к традиционным ценностям.

В силу этого изначально было ясно, что демократы в Сенате США могут проголосовать против назначения Помпео на должность госсекретаря практически в полном составе. Кроме того, нет единства касательно кандидатуры Трампа и в рядах самой Республиканской партии: против Помпео уже открыто высказался сенатор-республиканец Рэнд Пол, известный своими либеральными взглядами и на дух не переносящий «Чайную партию». Кроме того, в голосовании по кандидатуре Помпео, скорее всего, не сможет принять участие республиканец Джон Маккейн, который сейчас проходит лечение в родной Аризоне.

При таком раскладе республиканцы, имеющие лишь небольшой перевес в Сенате (51 голос против 49 у демократов), могут оказаться в ситуационном меньшинстве. И, конечно же, в этом случае любые антироссийские заявления служат простой задаче — «выдернуть» нужные голоса демократов, среди которых антироссийские настроения весьма сильны, и получить результат голосования в поддержку Помпео.

Есть ли у Помпео программа действий?

Тем не менее, за чисто политическими заявлениями Помпео удивительно мало сказал о своей стратегии по отношению к России. Это особенно чувствовалось по сравнению с его конкретными подходами и планами действий, которые были изложены по отношению к Китаю, Ирану и Северной Корее.

Так, в вопросе взаимоотношений США и КНДР Помпео указал, что Вашингтон будет продолжать использовать против непокорного северокорейского режима инструмент международных санкций, при этом стараясь выйти на дипломатическое решение проблемы ракетно-ядерной программы КНДР. Одной из своих главных задач на посту госсекретаря Помпео назвал выход на возможность встречи между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном, что позволит поставить на повестку дня вопрос об «окончательной денуклеаризации».

По словам Помпео, его ознакомление с записями ЦРУ прошлых переговоров с КНДР привело его к мнению, что в них были допущены «непростительные ошибки», которые администрация Трампа не намерена повторять на будущих переговорах с Северной Кореей.

Столь же конкретен был Помпео и по отношению к ядерной программе Ирана. По его словам, «ядерная сделка» с Ираном не рассматривается администрацией Трампа как универсальное прикрытие любых действий Ирана, враждебных по отношению к США и их союзникам. В качестве таковых Помпео назвал кибератаки на американские объекты в мировой Сети, поставку ракет повстанцам-хуситам в Йемен, активные действия Ирана в Сирии, Ираке и Ливане, а также поддержку ливанской радикальной партии «Хезболла». При этом весь этот пучок проблем вокруг Ирана США собираются, в логике кандидата на пост госсекретаря, стараться решать без прямой военной конфронтации с Ираном, через структуры НАТО, «Большой семерки» и на основе двусторонних военно-политических договоров с ближневосточными союзниками США, являющимися одновременно противниками Ирана.

И, наконец, весьма конкретными оказались планы Помпео по отношению к Китаю. Он заявил, что КНР проводит «агрессивную военную политику» в Южно-Китайском и в Восточно-Китайском морях, которую США рассматривают как провокационную. Кроме того, он упомянул и стартовавшую с Китаем торговую войну, а так же, как и в случае с Ираном, указал на растущую активность Китая в киберпространстве. При этом он указал, что для нынешней администрации преобладающим является дипломатический подход во взаимоотношениях с Китаем, который Госдеп ставит в центр двусторонних американо-китайских отношений.

На этом фоне весьма абстрактные заявления Помпео об «агрессивной агрессии России» и «жестком ответе» США на российскую новую политику выглядят и в самом деле не более чем политическим реверансом. Судя по всему, несмотря на грозную риторику, у внешнеполитического ведомства США нет внятной программы противодействия российской международной политике.