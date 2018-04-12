Путин и Алиев продолжат укрепление стратегического партнерства России и Азербайджана

Москва, 12 апреля. Россия и Азербайджан продолжат укрепление стратегического партнерства. Такие планы двух государств в четверг в телефонном разговоре подтвердили президент РФ Владимир Путин и переизбранный на пост главы Азербайджана Ильхам Алиев.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном, расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе беседы российских лидер также поздравил коллегу с победой на выборах и пожелал ему успехов на государственном посту.

Напомним, внеочередные выборы президента Азербайджана прошли в среду. После проверки 92% бюллетеней Алиев побеждает, набирая 86% голосов избирателей. Ранее Путин поздравил Алиева с победой, направив ему соответствующую телеграмму.