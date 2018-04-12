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Путин и Алиев продолжат укрепление стратегического партнерства России и Азербайджана
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    Путин и Алиев продолжат укрепление стратегического партнерства России и Азербайджана

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    Путин и Алиев продолжат укрепление стратегического партнерства России и Азербайджана

    Москва, 12 апреля. Россия и Азербайджан продолжат укрепление стратегического партнерства. Такие планы двух государств в четверг в телефонном разговоре подтвердили президент РФ Владимир Путин и переизбранный на пост главы Азербайджана Ильхам Алиев.

    «Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном, расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    В ходе беседы российских лидер также поздравил коллегу с победой на выборах и пожелал ему успехов на государственном посту.

    Напомним, внеочередные выборы президента Азербайджана прошли в среду. После проверки 92% бюллетеней Алиев побеждает, набирая 86% голосов избирателей. Ранее Путин поздравил Алиева с победой, направив ему соответствующую телеграмму.

    Автор: Василий Котов
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