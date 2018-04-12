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«Саратовские авиалинии» устранили все нарушения, выявленные после крушения Ан-148
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    «Саратовские авиалинии» устранили все нарушения, выявленные после крушения Ан-148

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    «Саратовские авиалинии» устранили все нарушения, выявленные после крушения Ан-148

    Саратов, 12 апреля. В авиакомпании «Саратовские авиалинии» устранили все нарушения, которые были выявлены специалистами Росавиации после крушения Ан-148 в Подмосковье, сообщил генеральный директор авиаперевозчика Игорь Натыкан.

    Натыкан напомнил, что после крушения самолета «Саратовских авиалиний» в Подмосковье Росавиация провела внеочередную проверку и выявила ряд нарушений и несоответствий в работе компании. После этого был издан указ о сокращении срока действия сертификата авиаперевозчика до 27 апреля.

    «В настоящий момент все замечания нами учтены, нарушения устранены», — приводит слова Натыкана ТАСС.

    Ранее после возобновления осмотра места крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье специалисты обнаружили 13 фрагментов воздушного судна.

    «Саратовские авиалинии» устранили все нарушения, выявленные после крушения Ан-148

    Автор: Катерина Тимошенская
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