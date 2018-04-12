«Саратовские авиалинии» устранили все нарушения, выявленные после крушения Ан-148

Саратов, 12 апреля. В авиакомпании «Саратовские авиалинии» устранили все нарушения, которые были выявлены специалистами Росавиации после крушения Ан-148 в Подмосковье, сообщил генеральный директор авиаперевозчика Игорь Натыкан.

Натыкан напомнил, что после крушения самолета «Саратовских авиалиний» в Подмосковье Росавиация провела внеочередную проверку и выявила ряд нарушений и несоответствий в работе компании. После этого был издан указ о сокращении срока действия сертификата авиаперевозчика до 27 апреля.

«В настоящий момент все замечания нами учтены, нарушения устранены», — приводит слова Натыкана ТАСС.

Ранее после возобновления осмотра места крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье специалисты обнаружили 13 фрагментов воздушного судна.