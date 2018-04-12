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Российский фильм о Цое стал участником главного конкурса Каннского фестиваля
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    Российский фильм о Цое стал участником главного конкурса Каннского фестиваля

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    Российский фильм о Цое стал участником главного конкурса Каннского фестиваля

    Москва, 12 апреля. Фильм о рок-музыканте Викторе Цое «Лето» российского режиссера Кирилла Серебренникова стал участником главного конкурса Каннского фестиваля.

    Серебренников снял картину прошлым летом. Сценарий фильма был написан писателем Михаилом Идовым, Лилей Идовой и самим режиссером. В его основу легли малоизвестные факты из биографии музыканта.

    «Лето» рассказывает о зарождении русского рока и о влиянии, которое на его формирование оказали Led Zeppelin, Дэвид Боуи и другие западные музыканты. Действие картины происходит летом 1981 года в Ленинграде. Роль Цоя в ней исполнил южнокорейский актер Тео Ю, также в фильме дебютировал в качестве актера фронтмен группы «Звери» Рома Зверь, сыгравший Майка Науменко, пишет «Комсомольская правда».

    Ленту о Цое критики считают одной из самых ожидаемых зрителями. В российский прокат она выйдет этим летом.

    Автор: Василий Котов
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