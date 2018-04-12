Пушков: Трамп воспринимает удар по Сирии как компьютерную игру

Москва, 12 апреля. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал противоречивые заявления президента США Дональда Трампа по Сирии. Складывается ощущение, что глава Белого дома воспринимает удар по САР как компьютерную игру, отметил он.

Президент США Дональд Трамп 11 апреля написал в Twitter три противоречивых сообщения. В первом он угрожает нанести удар по Сирии, во втором призывает Россию к разоружению, в третьем винит в напряженности сирийского кризиса бывшую администрацию Барака Обамы.

«У меня такое ощущение, что Трамп видит это как некую компьютерную игру. Мол, где-то далеко что-то куда-то полетит, что-то где-то взорвется, и ему потом скажут, что вот ты молодец, что ты отреагировал», — заявил сенатор Алексей Пушков, пишет «Комсомольская правда».

Тем не менее, на американского президента оказывают беспрецедентное давление СМИ и члены Конгресса США, а также представители его администрации. Пушков подчеркнул, что происходящее — это «имиджевая история», когда Вашингтону кажется, что он должен что-то предпринять.