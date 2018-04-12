Министр обороны Грузии: Страна делает все для вступления в НАТО

Тбилиси, 12 апреля. Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что страна реализовывает программы сотрудничества с НАТО.

Министр обороны прочитал лекцию «Проблемы, стоящие перед НАТО и Грузией», на которой присутствовали представители дипломатического корпуса и гражданского общества. Встреча прошла в четверг, 12 апреля.

По словам министра, Грузия делает все, чтобы сотрудничество с организацией получило еще более тесный характер, и страна могла вступить в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Министр отметил, что Грузия уже соответствует стандартам НАТО, и два процента валового внутреннего продукта будет потрачено на оборону. Леван Изория подчеркнул, что на приобретение снаряжения и вооружения уйдет более 20%. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.