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Министр обороны Грузии: Страна делает все для вступления в НАТО
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    Министр обороны Грузии: Страна делает все для вступления в НАТО

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    Министр обороны Грузии: Страна делает все для вступления в НАТО

    Тбилиси, 12 апреля. Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что страна реализовывает программы сотрудничества с НАТО.

    Министр обороны прочитал лекцию «Проблемы, стоящие перед НАТО и Грузией», на которой присутствовали представители дипломатического корпуса и гражданского общества. Встреча прошла в четверг, 12 апреля.

    По словам министра, Грузия делает все, чтобы сотрудничество с организацией получило еще более тесный характер, и страна могла вступить в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

    Министр отметил, что Грузия уже соответствует стандартам НАТО, и два процента валового внутреннего продукта будет потрачено на оборону. Леван Изория подчеркнул, что на приобретение снаряжения и вооружения уйдет более 20%. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

    Автор: Дарья Смолина
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