Порошенко распорядился начать выход Украины из СНГ
Киев, 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко поручил начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. Кроме того, он распорядился «окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске».
«Исходя из того, что Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ, и отказ этой структуры — СНГ осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институциях в Минске», — заявил Порошенко, выступая на XI Киевском форуме по безопасности.
Порошенко уточнил, что пока речь идет об официальном прекращении участия Киева в работе учредительных органов СНГ, а также о закрытии официального украинского представительства в Минске.
Еще одним его поручением стало проведение инвентаризации всей договорно-правовой базы, заключенной Украиной в рамках СНГ «на предмет соответствия национальным интересам».
Напомним, от дальнейшего председательства в СНГ Киев отказался в феврале 2014 года, а в марте того же года в Совете национальной безопасности и обороны заявили, что Украина намерена отказаться и от участия в СНГ, но с тех пор страна не подавала официальной заявки.
Глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев призвал киевские власти к активному сотрудничеству в рамках объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-участницам.
Нежелание Украины сотрудничать в рамках СНГ прокомментировал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, это вредит развитию экономики, социальной сферы и интересам граждан страны.