Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан обеих стран

Киев, 12 апреля. Украина и Молдавия организуют совместный контроль на пунктах пропуска через границу и упростят пересечение границы для граждан двух стран. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщил Порошенко в Twitter по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Павлом Филиппом, пересечение границы двух стран будет упрощено. Для этих целей организуют совместный контроль на пунктах пропуска через украинскую-молдавскую госграницу.

Как добавили в пресс-службе украинского лидера, во время встречи Порошенко и Филипп высказались за завершение переговоров и заключение соглашения об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла.