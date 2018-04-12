Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан обеих стран
Киев, 12 апреля. Украина и Молдавия организуют совместный контроль на пунктах пропуска через границу и упростят пересечение границы для граждан двух стран. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко.
Как сообщил Порошенко в Twitter по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Павлом Филиппом, пересечение границы двух стран будет упрощено. Для этих целей организуют совместный контроль на пунктах пропуска через украинскую-молдавскую госграницу.
Как добавили в пресс-службе украинского лидера, во время встречи Порошенко и Филипп высказались за завершение переговоров и заключение соглашения об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла.
Україна та Молдова спростять перетин кордону для громадян обох країн. Для цього буде організовано спільний контроль на пунктах пропуску через українсько-молдовський держкордон.— Петро Порошенко (@poroshenko) April 12, 2018
Відповідний Закон про ратифікацію Угоди підписав у присутності глави Уряду Республіки Молдова. pic.twitter.com/Uf6IRAcZwY