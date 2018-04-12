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Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан обеих стран
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    Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан обеих стран

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    Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан обеих стран

    Киев, 12 апреля. Украина и Молдавия организуют совместный контроль на пунктах пропуска через границу и упростят пересечение границы для граждан двух стран. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко.

    Как сообщил Порошенко в Twitter по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Павлом Филиппом, пересечение границы двух стран будет упрощено. Для этих целей организуют совместный контроль на пунктах пропуска через украинскую-молдавскую госграницу.

    Как добавили в пресс-службе украинского лидера, во время встречи Порошенко и Филипп высказались за завершение переговоров и заключение соглашения об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла.

     

    Автор: Анна Иванова
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