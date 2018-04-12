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ВЦИОМ узнал отношение граждан России к олигархам
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    ВЦИОМ узнал отношение граждан России к олигархам

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    ВЦИОМ узнал отношение граждан России к олигархам

    Москва, 12 апреля. Большинство российских граждан (94 процента) считают, что олигархи из России никуда не делись, невзирая на кардинальные изменения в политическом строе и экономической отрасли. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Как рассказали социологи, положительный ответ на вопрос «Как вы считаете, в России есть олигархи или нет?» дали 94% опрошенных граждан РФ, 3% респондентов полагают, что олигархов в государстве нет, еще столько же процентов опрошенных не смогли ответить на вопрос, передает РИА Новости.

    Кроме того, в ходе опроса россиян попросили назвать до пяти фамилий российских олигархов. Оказалось, что больше остальных на слуху у россиян Роман Абрамович — эту фамилию назвали 15% опрошенных, вторую строчку занял Олег Дерипаска — 8%, третью — Михаил Прохоров — 7%.

    ВЦИОМ узнал отношение граждан России к олигархам

    Также респондентам задали вопрос: «Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, кто такие олигархи?». Согласно итогам опроса, 52% россиян считают, что олигархами являются богатые люди, например, миллионеры или миллиардеры. 20% респондентов считают, что олигархи — это люди, имеющие много нелегально нажитых денежных средств, 14% полагают, что олигархи — богатые люди, имеющие влияние на политическую сферу, пишет АиФ.

    Отмечается, что опрос проведен 7-8 апреля текущего года. В опросе участвовали граждане РФ в возрасте от 18 лет. Способ опроса — телефонное интервью. Погрешность не превышает 2,2%.

    Автор: Дана Балан
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