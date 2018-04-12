«Умные» ракеты есть только у нас: Рогозин ответил на заявления Трампа об ударе в Сирии

Москва, 12 апреля. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа нанести удар по Сирии заявил, что «умные» ракеты есть только у России.

«Умные» ракеты есть только у нас. У нас лучше системы ПВО, — сказал Рогозин в комментарии телеканалу Life.

Напомним, накануне Трамп в своем микроблоге в Twitter призвал Россию подготовится к ракетному удару по Сирии. «Россия обещает сбить любую ракету, которая полетит в Сирию. Готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, блестящие, новые и «умные»», — написал американский лидер в своем микроблоге.

Угрозы ракетного удара последовали после сообщений о том, что в сирийском городе Дума якобы была сброшена бомба с хлором. Данные распространили оппозиционные официальному Дамаску СМИ. США и ряд западных стран тут же обвинили в произошедшем САА. МИД РФ эти данные назвал информационным вбросом, напомнив, что Генштаб ВС РФ предупреждал о подготовке провокации с использованием запрещенного оружия еще 13 марта.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле тщательно следят за всеми заявлениями Вашингтона по Сирии. При этом он подчеркнул, что Москва по-прежнему призывает не предпринимать таких шагов, которые привели бы к росту напряженности в стране.