Сирия, 12 апреля. Разворачиваются бои между войсками САР и ИГИЛ1 к югу от Дамаска. США начали отслеживать местонахождение Башара Асада. Жители Эс-Сувейды празднуют освобождение Восточной Гуты Дамаска от боевиков, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии активизировали боевые вылеты в районе границы между Хамой и Идлибом.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с ИГ1 в районе Аль-Кадам к югу от Дамаска.

«Исламское государство»1: предприняло неудачную попытку нападения на КПП армии Ирака к северу от Багдада.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает подготовку к наступлению против САА в южной части Идлиба.

«Джейш Аль-Ислам»*****: практически завершила эвакуацию из Восточной Гуты на север Алеппо.

Международная коалиция: начала отслеживать местонахождение президента Башара Асада.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Eastern Mediafax сообщает о том, что в районе Аль-Кадам южнее столицы начались ожесточенные боестолкновения между террористами «Исламского государства» и силами Сирийской арабской армии (САА), выступающей при поддержке проасадовских ополченческих отрядов. Оппозиционные СМИ утверждают, что группа военнослужащих армии САР была заблокирована ИГИЛовцами в одном из зданий, однако официальные новостные порталы данные сведения не подтверждают.

По информации военных источников в сети Twitter (alkassimm) и (AFP), в числе последних в рамках соглашения между властями САР и «Джейш Аль-Ислам» Думу покинул лидер антиправительственной группировки. Перед выходом из города боевик сдал силам САР оставшееся тяжелое вооружение, а также сообщил координаты подземных тоннелей. Таким образом, вся территория оазиса Восточная Гута находится под полным контролем армии Башара Асада, передает Twitter-канал (presssiraq). Жители Думы вышли на улицы, чтобы отпраздновать освобождение Гуты, над полуразрушенными зданиями поднимают флаги САР. Напомним, мирного соглашения с боевиками удалось достичь благодаря усилиям сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Латакия

Появилась информация о том, что разведка Соединенных Штатов Америки совместно с Великобританией и Израилем начала отслеживать местонахождение президента Сирии Башара Асада. Как передает в сети Telegram оппозиционный военный источник (NRVR11), Асад покинул Дамаск и сейчас находится в Латакии. Согласно сообщению того же источника, лидера САР сопровождает российский военный конвой. Пока неизвестно, с какой целью ведется слежка. Напомним, силы США находятся на территории Сирийской Арабской Республики (САР), не получив на то разрешения законного правительства.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что строительные подразделения российских сил отстроили в Дейр-эз-Зоре новый мост, который соединяет восточный и западный берег Евфрата. Прежний был уничтожен террористами «Исламского государства» во время боестолкновений с правительственной армией. Таким образом, Сирийская арабская армия (САА) будет иметь доступ к территориям, занимаемым проамериканскими Демократическими силами Сирии**** (SDF). В силу того, что курдские отряды до сих пор не завершили зачистку подконтрольных им районов, там все еще сохраняются разрозненные отряды террористической группировки.

Провинция Идлиб

Российские и сирийские военные самолеты активизировали боевые вылеты на юге Идлиба и на севере Хамы после сообщений о том, что боевики планируют наступление на позиции Сирийской арабской армии (САА). Авиация союзников ударила по зонам дислокации исламистов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», а также по их укреплениям. Напомним, ранее сообщалось, что радикалы призвали все антиправительственные группировки, действующие в данном районе, объединиться и вступить в борьбу с правительственными войсками, воспользовавшись эскалацией конфликта между властями САР и США.

Провинция Эс-Сувейда

В административном центре провинции Эс-Сувейда прошли празднования в честь победы над исламистами в Восточной Гуте. Военный источник в сети Twitter (SyrianLionesss) передает, что многие жители вышли на улицы города с сирийскими флагами и портретами Башара Асада, дабы таким образом показать свою поддержку правительственным силам. Напомним, эвакуация боевиков из города Дума практически завершилась, а территория оазиса полностью перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА).

Ирак

Боевики «Исламского государства», ушедшие в подполье поле разгрома террористической группировки в конце прошлого года, предприняли новую попытку нападения на позиции иракской армии. Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что двое террористов-смертников попытались атаковать контрольно-пропускной пункт к северу от Багдада. Тем не менее исламисты попали в засаду и были уничтожены, передает новостной портал Al Sumaria News. Напомним, в марте в результате нападений ИГИЛовцев из числа «спящих ячеек» были убиты как минимум 104 гражданских лиц, еще 177 человек получили ранения. Данные сведения были предоставлены Миссией Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)