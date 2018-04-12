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Путин оценил вклад фестиваля спортивных фильмов «Красногорский» в продвижение ЗОЖ
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    Путин оценил вклад фестиваля спортивных фильмов «Красногорский» в продвижение ЗОЖ

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    Путин оценил вклад фестиваля спортивных фильмов «Красногорский» в продвижение ЗОЖ

    Москва, 12 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил вклад фестиваля спортивных фильмов «Красногорский» в продвижение здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом говорится в приветствии российского лидера, направленного организаторам и участникам XV Международного фестиваля.

    Путин отметил, что на протяжении многих лет проект вносит весомый вклад в продвижение в обществе ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни, своей интересной и насыщенной программой привлекает людей к выдающимся победам и достижениям атлетов,  незабываемым страницам истории отечественного и мирового спорта.

    Глава российского государства также анонсировал встречи с известными режиссерами и актерами, а также со звездами их кинолент — участниками Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионами самых престижных состязаний мира.

    Автор: Тимур Румянцев
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