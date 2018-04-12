Уже скоро: в Интернете запустили обратный отсчет до открытия Крымского моста

Крымский мост вот-вот начнет принимать автомобилистов. Как сообщили в информационном центре будущей переправы, мостостроители уже приступили к укладке асфальтобетона на автодорожной арке Крымского моста. Если все пойдет по плану, а сомневаться, что так и будет, нет оснований, то уже 9 мая — в самый главный праздник — День Победы — Крымский мост примет первые автомобили. В связи с ожидаемым открытием автомобильного движения по Крымскому мосту член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян начал вести в своем блоге в Facebook обратный отсчет, пообещав каждый день публиковать актуальные фотографии со строительства.

«Осталось 27 дней», — написал он 12 апреля, поставив фотографию, на которой видно, как на автодорожной арке моста идет укладка асфальтобетона.

Такие публикации Манукян намерен делать ежедневно, что уже вызвало ободрение у его подписчиков.

«За месяц до даты открытия Крымского моста (это планируется сделать 9 мая), который соединит полуостров с остальной частью России, я решил запустить обратный отсчет, — рассказал Вадим Манукян Федеральному агентству новостей. — Ежедневно утром я публикую пост: «Осталось ... дней». Этим я хочу подчеркнуть, что в день Великой Победы мы сможем одержать еще одну победу — для нас очень важную и долгожданную».

По словам блогера, тут важно не только символическое значение стройщейся переправы, но и то, что Крымский мост значительно улучшит качество жизни и отдыха россиян — не только жителей Крыма, но и всей страны.

«Крымчане смогут в любую погоду беспрепятственно путешествовать по всей России, а жители регионов нашей страны получат возможность регулярно ездить по мосту на отдых в Крым. Значение моста для полуострова и для всей России трудно переоценить. Это новый важный рубеж, который мы совсем скоро преодолеем», — подчеркнул Вадим Манукян.

Крымский мост — это близящийся к завершающей стадии строительства транспортный переход через Керченский пролив. Переправа, которая соединит Керченский и Таманский полуострова, будет состоять из двух расположенных рядом мостов — автомобильного и железнодорожного. В мае 2018 года должен состояться запуск автомобильной части Крымского моста, а в декабре 2019 года будет открыта железнодорожная переправа.

Название «Крымский мост» было выбрано по результатам народного голосования в декабре 2017 года.

Украина, которая так и не признала воссоединения в 2014 году Крыма с Россией, заодно протестует и против строительства Крымского моста, грозя в том числе терактами. В ответ на эти угрозы глава ФСБ России Александр Бортников заверил, что российские силовики готовы отразить любую попытку нападения на Крымский мост.