Навели порядок в Ираке и Сирии «помогут»: Захарова поиронизировала в ответ на планы Мэй по Сирии

Москва, 12 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о приказе премьера Британии Терезы Мэй направить субмарины на расстояние ракетного удара по Сирии.

В российском МИД прокомментировали сообщения ряда СМИ о срочном созыве Терезой Мэй британского кабинета министров из-за ситуации вокруг Сирии.

«Как говорится, навели в Ираке порядок, и Сирии помогут, — с иронией написала дипломат. — А ведь на этих подлодках молодые ребята, которые даже не представляют, какую судьбу они готовят Сирии и какую судьбу готовит для них Тереза Мэй», — добавила она.

Захарова добавила, что глава британского потом может принести свои извинения морякам, но офицерам «с этим жить», пишет «Свободная пресса».

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что западные страны используют сообщения о химатаке в Думе, как повод для удара по Сирии. В Генштабе ВС России заявили 11 апреля, что провокация 7 апреля в Восточной Гуте была устроена «Белыми касками».