Меню
Новости Сирии
Навели порядок в Ираке и Сирии «помогут»: Захарова поиронизировала в ответ на планы Мэй по Сирии
Политика
Макрон заявил, что у Франции есть «доказательства» химатаки в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Навели порядок в Ираке и Сирии «помогут»: Захарова поиронизировала в ответ на планы Мэй по Сирии

    692

    Навели порядок в Ираке и Сирии «помогут»: Захарова поиронизировала в ответ на планы Мэй по Сирии

    Москва, 12 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на новость о приказе премьера Британии Терезы Мэй направить субмарины на расстояние ракетного удара по Сирии. 

    В российском МИД прокомментировали сообщения ряда СМИ о срочном созыве Терезой Мэй британского кабинета министров из-за ситуации вокруг Сирии. 

    «Как говорится, навели в Ираке порядок, и Сирии помогут, — с иронией написала дипломат. — А ведь на этих подлодках молодые ребята, которые даже не представляют, какую судьбу они готовят Сирии и какую судьбу готовит для них Тереза Мэй», — добавила она. 

    Захарова добавила, что глава британского потом может принести свои извинения морякам, но офицерам «с этим жить», пишет «Свободная пресса». 

    Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что западные страны используют сообщения о химатаке в Думе, как повод для удара по Сирии. В Генштабе ВС России заявили 11 апреля, что провокация 7 апреля в Восточной Гуте была устроена «Белыми касками». 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    1320
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    1405
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    1582
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    475