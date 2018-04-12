В Госдуме оценили работы по очистке Сирии от боевиков

Москва, 12 апреля. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что большая часть работы по освобождению Сирии от боевиков уже проделана, но чем меньше места будет оставаться, тем более ожесточенное сопротивление будут пытаться оказывать террористы.

«Работы много, но меньше, чем уже проделано», — заявил он в комментарии РИА Новости.

При это Шерин подчеркнул, что многое еще предстоит сделать, а сопротивление будет нарастать: «боевиков вытесняют, они концентрируются».

«Чем меньше будет места оставаться, тем ожесточенней будет сопротивление, но работы осталось гораздо меньше, чем уже проделано», — добавил политик.

Напомним, по последним данным, сирийская армия взяла под контроль город Дума в Восточной Гуте, ранее его контролировали боевики из группировки «Джейш аль-Ислам". В российском Центре по примирению сообщили, что сейчас военные продолжают вывод боевиков и членов их семей из Думы, в ближайшее время эвакуация оставшихся членов группировки будет завершена.

Первый замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Владимир Познихир сообщил, что боевики сдали военным крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы. Всего около 400 единиц среднего вооружения, уточнил он.

В Минобороны РФ заявили, что в Думе начала работать российская военная полиция, сообщило Минобороны. Она выступает «гарантом соблюдения правопорядка».обстановка в городе нормализуется.

