Меню
Общество
Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой защитить его честь после ряда публикаций в СМИ
Политика
Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан обеих стран
Следующая новость
Загрузка...

    Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой защитить его честь после ряда публикаций в СМИ

    44

    Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой защитить его честь после ряда публикаций в СМИ

    Москва, 12 апреля. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой защитить его честь после того, как ряд СМИ распространили сообщения о его неких «несметных богатствах».

    Как отмечает парламент Кемеровской области, в последнее время ряд изданий целенаправленно оскорбляет и распространяет недостоверную информацию об экс-главе Кузбасса и членах его семьи.  

    «В интернете публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет «чуть ли не целым городом», — уточняется в сообщении облсовета.

    После распространения подобного рода публикаций Тулеев попросил прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова проверить уровень его доходов, расходов и состав принадлежащего имущества, чтобы дать официальный ответ СМИ.

    Напомним, Аман Тулеев занимал пост губернатора Кемеровской области более 20 лет. В отставку он подал после трагедии в торговом комплексе «Зимняя вишня», когда в пожаре погибли 64 человека. Позже Тулеев был избран спикером регионального парламента.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    556
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    354
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    721
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    334