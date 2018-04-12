Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой защитить его честь после ряда публикаций в СМИ

Москва, 12 апреля. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился в прокуратуру с просьбой защитить его честь после того, как ряд СМИ распространили сообщения о его неких «несметных богатствах».

Как отмечает парламент Кемеровской области, в последнее время ряд изданий целенаправленно оскорбляет и распространяет недостоверную информацию об экс-главе Кузбасса и членах его семьи.

«В интернете публикуются сведения о несметных богатствах, кладах Амана Тулеева, о том, что глава областного парламента владеет «чуть ли не целым городом», — уточняется в сообщении облсовета.

После распространения подобного рода публикаций Тулеев попросил прокурора Кемеровской области Павла Бухтоярова проверить уровень его доходов, расходов и состав принадлежащего имущества, чтобы дать официальный ответ СМИ.

Напомним, Аман Тулеев занимал пост губернатора Кемеровской области более 20 лет. В отставку он подал после трагедии в торговом комплексе «Зимняя вишня», когда в пожаре погибли 64 человека. Позже Тулеев был избран спикером регионального парламента.