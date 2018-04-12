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Путин поздравил Курчатовский институт с 75-летним юбилеем
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    Путин поздравил Курчатовский институт с 75-летним юбилеем

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    Путин поздравил Курчатовский институт с 75-летним юбилеем

    Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Курчатовского института с 75-летием его образования. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Глава государства отметил, что основание института на десятилетия вперед определило основной курс развития науки и экономики. Он назвал это событие значимым для страны. Путин подчеркнул, что Курчатовский институт по праву может гордиться выдающимися учеными, инженерами, конструкторами, своими достижениями и открытиями.

    По словам российского лидера, созданные в Институте атомные реакторы, которые используются в промышленности, судостроении, медицине, космическом и оборонном направлениях, стали символами мощи России.

    Путин пожелал коллективу института продолжать «славные традиции предшественников» и решать задачи, которые имеют принципиальное значение для человечества.

    Путин поздравил Курчатовский институт с 75-летним юбилеем

    Автор: Анна Иванова
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