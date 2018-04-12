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Россияне цитатой Высоцкого ответили Помпео на слова об окончании «мягкой политики» в отношении РФ
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    Россияне цитатой Высоцкого ответили Помпео на слова об окончании «мягкой политики» в отношении РФ

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    Россияне цитатой Высоцкого ответили Помпео на слова об окончании «мягкой политики» в отношении РФ

    Вашингтон, 12 апреля. Выдвинутый на пост главы Госдепа США Майк Помпео во время выступления в американском сенате объявил об окончании «мягкой политики» в отношении Российской Федерации.

    «Россия продолжает действовать агрессивно благодаря многолетней мягкой политике в отношении этой агрессии. Теперь с этим покончено», — отметил экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

    Бывший директор ЦРУ напомнил, что Вашингтон усиливает армию и проводит усовершенствование сил ядерного сдерживания. Он также отметил, что американские власти «выслали больше российских дипломатов и сотрудников разведки, чем во времена холодной войны».

    Пользователи социальных сетей отреагировали на заявление Помпео о «мягкой политике».

    «Россия заявила об окончании «мягкой политики» в отношении США — хватит нас пугать, решили пустить ракету пускайте — и ждите русский ответ», — написал один из участников дискуссии.

    Пользователь Twitter, комментируя слова экс-главы ЦРУ, пошутил: «Напоминает рассказ сельского пьяницы, дескать, несут, значит, меня семеро драться».

    Еще один юзер вспомнил цитату из песни Владимира Высоцкого и написал: «Эх, ребята, все не так, все не так, ребята».

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии. Правда, через 40 минут в той же социальной сети предложил России объединиться и остановить гонку вооружений.

    Автор: Дана Балан
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