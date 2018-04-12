Россияне цитатой Высоцкого ответили Помпео на слова об окончании «мягкой политики» в отношении РФ

Вашингтон, 12 апреля. Выдвинутый на пост главы Госдепа США Майк Помпео во время выступления в американском сенате объявил об окончании «мягкой политики» в отношении Российской Федерации.

«Россия продолжает действовать агрессивно благодаря многолетней мягкой политике в отношении этой агрессии. Теперь с этим покончено», — отметил экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Бывший директор ЦРУ напомнил, что Вашингтон усиливает армию и проводит усовершенствование сил ядерного сдерживания. Он также отметил, что американские власти «выслали больше российских дипломатов и сотрудников разведки, чем во времена холодной войны».

Пользователи социальных сетей отреагировали на заявление Помпео о «мягкой политике».

«Россия заявила об окончании «мягкой политики» в отношении США — хватит нас пугать, решили пустить ракету пускайте — и ждите русский ответ», — написал один из участников дискуссии.

Пользователь Twitter, комментируя слова экс-главы ЦРУ, пошутил: «Напоминает рассказ сельского пьяницы, дескать, несут, значит, меня семеро драться».

Еще один юзер вспомнил цитату из песни Владимира Высоцкого и написал: «Эх, ребята, все не так, все не так, ребята».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии. Правда, через 40 минут в той же социальной сети предложил России объединиться и остановить гонку вооружений.