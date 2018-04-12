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США могут запросить у Италии доступ к военным базам для ударов по Сирии
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    США могут запросить у Италии доступ к военным базам для ударов по Сирии

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    США могут запросить у Италии доступ к военным базам для ударов по Сирии

    Рим, 12 апреля. Вашингтон может обратиться к властям Италии с просьбой предоставить военные базы в Авиано и Сигонелле (остров Сицилия) для осуществления бомбардировок Сирии, пишет газета «Стампа».

    Италия не намерена принимать участие в военных действиях в Сирии, но осуждает применение отравляющих веществ. По данным СМИ, представители правительства выступят в парламенте на будущей неделе по вопросу сирийского кризиса. На голосование могут поставить резолюцию, в которой не исключается упоминание военных баз Авиано и Сигонелле. 

    Отмечается, что 11 апреля в правительственном дворце Кирджи состоялась встреча представителя посольства США в Италии и советников по дипломатии премьера Паоло Джентилони. Нынешнее правительство формально ушло в отставку и не имеет полномочий принимать решения. На выборах победили силы, которые против эскалации в Средиземноморье.

    Автор: Ирина Селезнева
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