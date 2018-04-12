Мы выздоравливаем и взрослеем: Россия больше не молится на «большой спорт»

Цели человечества изменились, и наша страна, похоже, осознала это первой.

Поскольку перспектива близкой новой мировой войны сегодня вроде бы отодвинута в неопределенное будущее, а до начала чемпионата мира по футболу остается два с лишним месяца, можно еще раз задуматься об уроках и значении пресловутого «допингового скандала» с лишением нашей сборной права на участие в XXIII Зимних Олимпийских играх под национальным именем, гимном и флагом.

Эти события привели к тому, что тема «большого спорта» в российском общественном сознании лишилась приоритетного статуса, и даже первое за 26 лет золото отечественной хоккейной команды вкупе с блестящей победой фигуристки Алины Загитовой здесь не помогли.

«Из фейка в фейк перелетая…»

В результате произошел, на мой взгляд, тектонический сдвиг, последствия которого — надолго, если не навсегда, и далеко не локальны. Тут дело вот в чем. Советское (а следом за ним — и российское) общество очень долго жило, говоря современным языком, в «фейковом» мире, да еще следуя известному афоризму Станислава Ежи Леца: «Хорошо, ты пробил своим лбом стену. Что ты будешь делать в соседней камере?». То мы строили коммунизм, где «каждому — по потребности», то – рыночный капитализм, где «каждому — свое». Однако бывшие союзные республики, прежде всего — Украина, до сих пор уверены, что строят себе «национальный рай».

При этом некоторые важнейшие, фундаментальные «фейки» успешно переходили вместе с нами из одной «камеры» в другую. Среди них и широко известные буквально каждому нашему соотечественнику слова Джона Кеннеди: «Сегодня для престижа нации по-настоящему важны две вещи: полеты в космос и золотые олимпийские медали», — которые 35-й президент США на самом деле никогда не произносил. Но советским «верхам» эта вымышленная фраза, видимо, пришлась более, чем кстати, поскольку по данным критериям у СССР все было, в общем-то, в порядке. И у России после распада Советского Союза, кстати, тоже.

Но, что самое, наверное, главное, эта «фейковая» фраза, помимо прочего, описывала некий характерный для ХХ века глобальный «образ будущего», где гармонически (в том числе — физически) развитые личности покоряют просторы космоса, на Марсе вовсю расцветают яблони, а место конфликтов и войн занимают спортивные баталии типа профессиональных суперлиг, чемпионатов мира и Олимпийских игр. Вспомните хотя бы вдохновенную речь Остапа Бендера в шахсекции Васюков: «А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!» Вместо шахмат сгодился бы и любой другой вид спорта, но так было бы уже не смешно…

«Не было бы счастья, да несчастье помогло…»

Так вот, недавно неожиданно выяснилось, что сам по себе человек для дальнейшего развития современной цивилизации, по большому счету, не нужен. От слова «совсем». Искусственный интеллект все может придумать, а роботы — сделать. Ведь мы от человечества движемся к постчеловечеству и трансчеловечеству, где любые физические и умственные возможности Homo sapiens никому не интересны. Ну, разве что как расходный материал в разного рода «гладиаторских боях». Но это — совсем другое. Это — «программируемые монстры» типа Майкла Фелпса, Усейна Болта, Серены Уильямс. Марит Бьорген, Cимоны Байлз, etc.

Да, кстати, что там с космосом? А с космосом после начала 70-х годов прошлого века — никаких прорывов, да и перспектив не видать. Поскольку для пилотируемых полетов за пределы радиационного поля Земли (пояс Ван Аллена), как выяснилось, нужен принципиально иной уровень технологий, достижение которого требует пока принципиально неокупаемых затрат. Наверное, многие помнят, как это все объяснялось: мол, космос стал для нас привычной обыденностью, вплоть до марок сигарет «Орбита», «Космос», «Союз-Аполлон» и так далее. Ну, да, конечно же: подыми — быстрее! выше! сильнее!

То есть поменялось все: и список «цивилизационных» целей человечества, и, соответственно, пути их достижения. Но от привычных «фейков» никто — удобно же! — до сих пор не отказывается. Кроме России. Но тут, как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Наши западные «партнеры», можно сказать, стукнули нас по голове и выкинули ее «на мороз», что парадоксальным образом позволило вместе с эффектом от прочих санкций хотя бы немного очнуться и понять, где мы на самом деле находимся и в каком мире живем. Что на самом деле важны не игры, а войны. И что не надо смешивать одно с другим. И теперь даже самые «отмороженные» российские «фанаты» разных команд, недавно готовые чуть ли ни убивать друг друга за «цвета», начинают брататься на трибунах.

Похоже, и правда выздоравливаем, перерастаем, взрослеем.