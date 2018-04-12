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Сирия исследует освобожденную Восточную Гуту: САА обнаружила туннели боевиков в Думе — видео ФАН
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    Сирия исследует освобожденную Восточную Гуту: САА обнаружила туннели боевиков в Думе — видео ФАН

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    Подземные туннели боевиков в Гуте

    Подразделения Сирийской арабской армии (САА) в ходе обследования территорий ферм в окрестностях города Дума обнаружили сеть подземных траншей и туннелей, связанных с остальной частью бывшего анклава так называемой вооруженной оппозиции в Восточной Гуте. Корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось запечатлеть данные коммуникации и вход в главный туннель исламистов на видео.

    Сеть подземных переходов была обнаружена после зачистки окрестных ферм на окраинах Думы от остатков отрядов «Джейш Аль-Ислам», которые больше других продолжали оказывать сопротивление. Затем во время прочесывания данной местности солдаты войск САР наткнулись на вход в главный туннель боевиков. Им служил лифт, погружающийся под землю на восемь метров. Общая же протяженность центрального подземного перехода, связывающего Думу с городом Мисраба, составляет 4-5 километров.

    Карта военных действий — Дамаск

    От него, в свою очередь, отходят ветки протяженностью до 600 метров. Эти коммуникации связывают ключевые опорные пункты и штабы исламистов в Думе и окрестностях. С их помощью боевикам удавалось в короткий срок перебрасывать подкрепления ближе к Дамаску, на юг — к Харасте и Мисрабе, а также на восток ближе к населенному пункту Ар-Рейхан. Подземные туннели позволяли джихадистам долгое время — почти с самого начала вооруженного конфликта в Сирии — удерживать Восточную Гуту, имеющую стратегически значимое расположение ввиду близости к столице.

    Подземные туннели боевиков в Гуте

    Ранее после взятия южной части бывшего анклава террористов в Гуте военнослужащими САА были уничтожены подземные коммуникации «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ), «Файлак ар-Рахман» и других группировок на окраинах районов Дамаска Джобар и Айн Тарма, а также в предместьях поселений Арбин и Хараста.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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