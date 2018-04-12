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Премьер-министры Украины и Литвы договорились противостоять строительству «Северного потока-2»
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    Премьер-министры Украины и Литвы договорились противостоять строительству «Северного потока-2»

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    Премьер-министры Украины и Литвы договорились противостоять строительству «Северного потока-2»

    Киев, 12 апреля. Премьер-министры Украины и Литвы Владимир Гройсман и Саулюс Сквернялис провели встречу в Киеве, на которой обсудили, в том числе, ситуацию вокруг российского проекта «Северный поток-2».

    Встреча Владимира Гройсмана и Саулюса Сквернялиса прошла в рамках визита премьер-министра Литвы в Украину. Литва и Украина считают «Северный поток-2» опасной политической инициативой. Премьер-министры двух стран пришли к соглашению о необходимости противодействовать реализации этой инициативы.

    «Отдельно стороны обсудили ситуацию вокруг российского проекта «Северный поток-2» и пришли к соглашению о необходимости противодействовать реализации этой опасной, прежде всего с политической точки зрения, инициативы», - сообщает пресс-служба правительства Украины.

    Ранее сообщалось, что Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» швейцарской компании.

    Автор: Алексей Громов
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