Премьер-министры Украины и Литвы договорились противостоять строительству «Северного потока-2»

Киев, 12 апреля. Премьер-министры Украины и Литвы Владимир Гройсман и Саулюс Сквернялис провели встречу в Киеве, на которой обсудили, в том числе, ситуацию вокруг российского проекта «Северный поток-2».

Встреча Владимира Гройсмана и Саулюса Сквернялиса прошла в рамках визита премьер-министра Литвы в Украину. Литва и Украина считают «Северный поток-2» опасной политической инициативой. Премьер-министры двух стран пришли к соглашению о необходимости противодействовать реализации этой инициативы.

«Отдельно стороны обсудили ситуацию вокруг российского проекта «Северный поток-2» и пришли к соглашению о необходимости противодействовать реализации этой опасной, прежде всего с политической точки зрения, инициативы», - сообщает пресс-служба правительства Украины.

Ранее сообщалось, что Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» швейцарской компании.