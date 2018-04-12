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Эрдоган обсудит по телефону с Путиным кризис в Сирии
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    Эрдоган обсудит по телефону с Путиным кризис в Сирии

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    Эрдоган обсудит по телефону с Путиным кризис в Сирии

    Анкара, 12 апреля. Турецкий президент Реджеп Эрдоган проведет в четверг телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, он намерен обсудить с главой российского государства обострение кризиса в Сирийской республике.

    «Мы обеспокоены тем, что Сирия стала ареной борьбы. Надеюсь, этот кризис будет преодолен, — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре. — Вчера я говорил с (президентом США Дональдом) Трампом, сегодня у меня беседа с Путиным», передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии.

    Накануне Трамп заявил о возможном ударе по Сирии. Перед этим США обвинили Дамаск в проведении атаки в Восточной Гуте, не предоставив никаких доказательств. 

    Автор: Тимур Румянцев
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