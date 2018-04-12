Меню
Новости Сирии
Сирия сегодня: САА взяла под полный контроль Восточную Гуту, Британия готова нанести удар по САР
Технологии
Более 20 тысяч кроссоверов Mazda CX-5 отозваны из России
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия сегодня: САА взяла под полный контроль Восточную Гуту, Британия готова нанести удар по САР

    1232

    Сирия сегодня: САА взяла под полный контроль Восточную Гуту, Британия готова нанести удар по САР

    Сирия, 12 апреля. Сирийская арабская армия (САА) взяла под полный контроль Восточную Гуту. Великобритания готова нанести ракетный удар по территории Сирийской Арабской Республики (САР). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган договорились поддерживать контакты по САР. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Восточная Гута

    Сирийская армия взяла под полный контроль город Дума, который был последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР Юрий Евтушенко.

    «Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — рассказал он.

    Сирия сегодня: САА взяла под полный контроль Восточную Гуту, Британия готова нанести удар по САР

    По словам Евтушенко, в освобожденный от террористов город теперь будут направлены подразделения российской военной полиции, которые будут следить за правопорядком при передаче Думы под контроль официального Дамаска. Кроме того, из Думы при активном содействии российского Центра продолжают выводить боевиков «Джейш аль-Ислам», сложивших оружие. Отмечается, что они сдали российской стороне свыше 400 единиц оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, штурмовые и снайперские винтовки.

    Британия не против

    Самолеты британских ВВС на Кипре в настоящий момент находятся в полной боевой готовности и могут в любой момент нанести удар по территории Сирии. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на свои источники.

    «Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре, — Прим. ФАН)», — приводит газета слова одного из источников в правительстве. «Мы готовы», — добавил он.

    Сирия сегодня: САА взяла под полный контроль Восточную Гуту, Британия готова нанести удар по САР

    Сообщается, что британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к военной операции в случае необходимости. Заметим, что ранее британские СМИ сообщали, ссылаясь на источники, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить к сирийским берегам британские подлодки.

    США и Турция

    Дональд Трамп обсудил «кризис в Сирии» с Эрдоганом, президенты двух стран договорились поддерживать тесный контакт вокруг ситуации в этой стране. Об этом сообщали в Белом доме по итогам состоявшегося телефонного разговора двух лидеров.

    «Президент Дональд Трамп сегодня провел разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить текущий кризис в Сирии. Лидеры согласились поддерживать тесный контакт вокруг этой ситуации», — сообщила пресс-служба Белого дома, сообщение которой поступило РИА Новости.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    1365
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    1474
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    1674
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    484