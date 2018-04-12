Законно отказать не получится: Верховный суд РФ разрешил брать наличными любой кредит

Верховный суд РФ поддержал требование прокуратуры убрать из типового кредитного соглашения условие, предусматривающие предоставление кредита исключительно в безналичном порядке.

Любой гражданин Российской Федерации теперь при желании сможет получить в банке миллиард рублей «живыми деньгами» после решения Верховного суда, который полностью поддержал требование прокуратуры Курской области к «Россельхозбанку», обязывающее убрать из типового договора о кредите условие о безналичном порядке выдачи денег.

Речь, как выяснило Федеральное агентство новостей, идет о любом кредите, независимо от того, на что желает потратить деньги клиент банка — на покупку квартиры (ипотека) или автомобиля. С этого года банки обязаны обеспечивать своим клиентам выбор, в каком виде брать кредиты: наличными (на руки) или в безналичной форме путем зачисления суммы кредита на счет заемщика.

Сначала дело рассматривалось в арбитражном суде Курской области. Апелляция и кассация оставили его без изменений. После этого «Россельхозбанк» попытался перенести рассмотрение своего иска в Верховный суд, но тот отказался его рассматривать, согласившись с выводами суда первой инстанции.

«Анализируя положения типового договора, суд приходит к выводу, что обязательное зачисление банком суммы кредита на текущий счет клиента ограничивает права заемщика на получение его непосредственно наличными денежными средствами, то есть нарушает свободу договора и пункт 1 статьи 861 Гражданского Кодекса, — говорится в решении Арбитражного суда Курской области. — Кроме того, обязательное открытие счета нарушает право гражданина открывать счета по своему усмотрению, изложенное в статье 30 федерального закона «О банках и банковской деятельности».

«Россельхозбанк» в суде ссылался на то, что счет получателю кредита открывается бесплатно, а операции по зачислению и выдаче средств производятся без комиссии. Но суд такой аргумент не впечатлил.

«Ссылка заявителя на безвозмездность совершения операций по счету, по мнению суда, является несостоятельной, поскольку заемщик в любом случае ограничен в выборе способа получения денежных средств, что, в свою очередь, не может свидетельствовать об отсутствии нарушения прав заемщика на получение кредита в наличной форме», — заключил суд.

Банки, тем не менее, решение суда выполнять не спешат. Например, на сайте того же «Россельхозбанка» в условиях потребительского кредита без обеспечения сказано, что он предоставляется в форме «единовременного перечисления суммы кредита в полном объеме на текущий счет в банке». Получить ипотеку только в безналичной форме можно и у Сбербанка (согласно размещенным на его сайте Общим условиям предоставления, обслуживания и погашения кредитов). Только перечисление кредита на счет предусмотрено в типовом договоре автокредитования «ВТБ24».

Банкиры категорически с позицией Верховного суда и прокуратуры не согласны.

Увеличение затрат банка на инкассацию и работу кассиров неизбежно приведет к удорожанию стоимости кредитования, полагает вице-президент банка «Уралсиб» Елена Куличева.

«Чьи интересы защищаются в данном случае? Потребителя, который в случае принятия позиции прокуратуры, будет вынужден кредитоваться по более высокой ставке? Может быть, политики государства в части безналичных расчетов в свете федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»? Именного такое буквальное прочтение одной нормы и требование ее соблюдения, без анализа ситуации и законодательства в целом, ведет совершенно к иным последствиям», — считает Куличева.

Тем не менее, банки уже должны учитывать определение Верховного суда, говорит адвокат Юрий Гервис. Например, если продавец не захочет иметь счет в банке при получении ипотечного кредита, то законно отказать ему уже не получится.

«По большому счету, банки не выдают кредиты наличными только ради собственного удобства. Ведь выдача денежных средств для них подразумевает инкассацию, пересчет. В то время как безналичные средства — это только запись по счетам, — отмечает он. — Но практика работы банков такова, что внести свои изменения в кредитный договор у клиента вряд ли получится».

Чтобы все же получить тот же ипотечный кредит наличными, заемщику, скорее всего, придется обратиться с иском в суд.

Выиграть такое дело теперь будет несложно, потому что любой судья обязан учитывать вынесенное Верховным судом определение.

«Постепенно сложится судебная практика. Время ее формирования зависит от количества рассмотренных дел. Их должно быть хотя бы пять-шесть», — полагает Юрий Гервис.

После этого банки уже не смогут игнорировать требования законов и судебные решения, и вынуждены будут внести изменения в свои кредитные договоры.