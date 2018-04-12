МИД Турции заявил, что ждет от РФ введения безвиза для своих граждан

Анкара, 12 апреля. Анкара ждет от Москвы возвращения безвизового режима для турецких граждан, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.

Как отметил он на брифинге, отношения с Россией развиваются. Он напомнил, что стороны провели семь заседаний Совета сотрудничества высшего уровня. По мнению Аксоя, большое значение для развития сотрудничества имел визит президента России Владимира Путина в Анкару.

Представитель МИД Турции также уточнил, что страны за год достигли существенного роста товарооборота — на 32%. При этом в 2017 году Турция приняла около пяти миллионов туристов из России, в 2018 году ожидает принять около шести миллионов россиян.

«Мы ждем возвращения безвизового режима, о чем заявили российской стороне», — резюмировал он.

Напомним, визовый режим для граждан Турции был введен в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.