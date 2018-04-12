Меню
Политика
МИД Турции заявил, что ждет от РФ введения безвиза для своих граждан
Общество
Майская погода придет в Москву на выходных
Следующая новость
Загрузка...

    МИД Турции заявил, что ждет от РФ введения безвиза для своих граждан

    189

    МИД Турции заявил, что ждет от РФ введения безвиза для своих граждан

    Анкара, 12 апреля. Анкара ждет от Москвы возвращения безвизового режима для турецких граждан, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.

    Как отметил он на брифинге, отношения с Россией развиваются. Он напомнил, что стороны провели семь заседаний Совета сотрудничества высшего уровня. По мнению Аксоя, большое значение для развития сотрудничества имел визит президента России Владимира Путина в Анкару.

    Представитель МИД Турции также уточнил, что страны за год достигли существенного роста товарооборота — на 32%. При этом в 2017 году Турция приняла около пяти миллионов туристов из России, в 2018 году ожидает принять около шести миллионов россиян.

    «Мы ждем возвращения безвизового режима, о чем заявили российской стороне», — резюмировал он.

    Напомним, визовый режим для граждан Турции был введен в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

    МИД Турции заявил, что ждет от РФ введения безвиза для своих граждан

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    556
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    354
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    721
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    334