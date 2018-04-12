Нерешительность Трампа в сирийском вопросе связали с жесткой позицией России

Президент США Дональд Трамп до сих пор не определился, будут ли Штаты наносить ракетный удар по территории дружественной РФ Сирии, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«У нас есть несколько вариантов. Все эти варианты все еще рассматриваются, окончательного решения принято не было», — сказала она.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что нерешительность Трампа связана с жесткой позицией России, которую та заняла в данном случае. Напомним, РФ пообещала сбивать американские ракеты, если США попытаются бомбить Сирию, а в случае исключительных провокаций ответный удар может быть нанесен и по носителю.

«Трамп хотел бы знать, какова будет реакция России, и не приведет ли удар к прямому военному столкновению между РФ и США. Он пытается понять, каковы должны быть действия Соединенных Штатов, чтобы на них не последовала жесткая реакция России», — говорит политолог.

Тем не менее, продолжает он, какие-то агрессивные действия по отношению к САР президент США должен будет предпринять.

«В противном случае он станет лузером в американском общественном мнении, особенно учитывая те внутренние проблемы, которые сегодня существуют в США», — заключил Владимир Брутер.

Накануне Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором призвал Россию «готовиться» к удару по Сирии и сказал, что «ракеты прилетят».

Однако очень скоро он написал, что все нации должны работать сообща и призвал остановить гонку вооружений.

Агрессия коллективного Запада стала реакцией на «химатаку», которая якобы произошла в сирийской Думе. Представители элит США и Европы сразу же обвинили в случившемся президента Сирии Башара Асада, не имея на руках никаких доказательств. При этом есть серьезные основания полагать, что «атака» была инсценирована. Представители Минобороны РФ сделали заявление о том, что признаков применения отравляющих веществ в Восточной Гуте обнаружено не было.