В Госдуме рассказали, какие американские товары могут попасть под запрет в РФ

Выступая 11 апреля с отчетом правительства в Госдуме, глава кабмина Дмитрий Медведев заметил, что ответом на санкции США мог бы быть запрет в России американских товаров. В Госдуме идею премьер-министра поддержали.

«На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом», — сказал премьер-министр в среду, отвечая на вопрос о вероятном ответе России на американские санкции.

При этом Медведев уточнил, что контрсанкции России «должны быть хорошо просчитанными, не наносить ущерба нам самим, должны быть адекватными».

По мнению депутата Олега Нилова, запрет на американские товары в России, о котором говорил в нижней палате российского парламента Дмитрий Медведев, может быть выборочным.

«Например, мы можем запретить различную неполезную, мягко говоря, продукцию, производимую американскими компаниями. Я имею в виду всякую Coca-Cola, Pepsi, американский фастфуд. Хватит уже травить наших детей, молодежь и зарабатывать на этом большие барыши. По этой же причине надо ввести санкции в отношении американских табачных компаний. Не запрещать их продукцию, а ввести зеркальные санкции, аналогичные тем, что Вашингтон ввел против наших компаний, надеясь их обанкротить. Мы можем ответить так же, но бить по тем, кто приносит вред нашему населению», — сказал парламентарий в интервью Федеральному агентству новостей.

Олег Нилов считает, что можно ввести ограничения и против американских алкогольных компаний.