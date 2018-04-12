Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

Москва, 12 апреля. Канал связи между российскими и американскими военными по Сирии не прерывался, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, используется ли данная линия для предотвращения потерь среди российских служащих в случае ударов США по Сирии, он отметил, что в настоящее время канал связи находится в активном состоянии и задействован с обеих сторон.

«Эта линия существует, и она находится в активном состоянии», — подчеркнул Песков.

Напомним, о возможном нанесении удара по Сирии США заявили после того, как обвинили Дамаск в якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума. При этом расследование данной «химатаки» не проводилось, сообщения о пострадавших также не поступали. МИД РФ подчеркивал, что обвинения Запада являются информационным вбросом.