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Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался
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    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

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    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Москва, 12 апреля. Канал связи между российскими и американскими военными по Сирии не прерывался, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос, используется ли данная линия для предотвращения потерь среди российских служащих в случае ударов США по Сирии, он отметил, что в настоящее время канал связи находится в активном состоянии и задействован с обеих сторон.

     «Эта линия существует, и она находится в активном состоянии», — подчеркнул Песков.

    Напомним, о возможном нанесении удара по Сирии США заявили после того, как обвинили Дамаск в якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума. При этом расследование данной «химатаки» не проводилось, сообщения о пострадавших также не поступали. МИД РФ подчеркивал, что обвинения Запада являются информационным вбросом.

    Автор: Василий Котов
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