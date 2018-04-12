Песков прокомментировал возможность запрета Telegram в России

Москва, 12 апреля. Пресс-секретарь президента России прокомментировал возможность запрета Telegram на территории страны. Он отметил, что «закон есть закон».

Представителя Кремля попросили прокомментировать возможную блокировку мессенджера на территории России. Журналисты поинтересовались, каким мессенджером он заменит Telegram. Песков отметил, что на данный момент рассмотрение этого дела идет в суде и предложил дождаться итогов.

«Еще раз повторяю: закон есть закон, — констатировал пресс-секретарь президента России. — А чем заменить — пока не знаю, но вы знаете, что выбор достаточно богатый».

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы начнет рассмотрение иска Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории страны.