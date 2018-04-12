Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин в четверг проведет ряд международных телефонных разговоров. Об этом сообщил официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

«У президента запланирован ряд международных телефонных разговоров», — сообщил Песков, не уточнив с кем именно и на какие темы будет общаться Путин.

Официальный представитель Кремля отметил, что «информация будет сообщаться по мере поступления».

Напомним, 11 апреля президент России провел переговоры с премьером Индии. Кроме того, по инициативе Тель-Авива состоялся телефонный разговор Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Во время беседы российский лидер, комментируя атаку ВВС Израиля на аэродром «Тифор» в Хомсе, в частности призвал Тель-Авив воздержаться от дестабилизации ситуации в Сирии.