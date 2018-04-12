Меню
Политика
Песков: В графике Путина пока нет телефонного разговора с Трампом
Политика
Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан обеих стран
Следующая новость
Загрузка...

    Песков: В графике Путина пока нет телефонного разговора с Трампом

      /  Обновлено: 
    135

    Песков прокомментировал возможность телефонных переговоров Путина и Трампа

    Москва, 12 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства Владимира Путина пока нет телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    Так, отвечая на вопрос о возможности проведения телефонного разговора между лидерами РФ и США в связи с ситуацией вокруг Сирии, представитель Кремля сказал: «Пока разговора телефонного с президентом США Трампом в графике у президента нет».

    «Эта тема между Москвой и Вашингтоном не поднималась, не инициировалась никем», — сказал пресс-секретарь.

    Песков: В графике Путина пока нет телефонного разговора с Трампом

    Напомним, ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев выразил мнение, что президентам России и США необходимо провести полноценную встречу, чтобы обсудить предотвращение военных инцидентов «в нынешней накаленной атмосфере, которые могут привести к большой беде».

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    556
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    354
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    721
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    334