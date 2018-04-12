Песков: В графике Путина пока нет телефонного разговора с Трампом

Москва, 12 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике главы государства Владимира Путина пока нет телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Так, отвечая на вопрос о возможности проведения телефонного разговора между лидерами РФ и США в связи с ситуацией вокруг Сирии, представитель Кремля сказал: «Пока разговора телефонного с президентом США Трампом в графике у президента нет».

«Эта тема между Москвой и Вашингтоном не поднималась, не инициировалась никем», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев выразил мнение, что президентам России и США необходимо провести полноценную встречу, чтобы обсудить предотвращение военных инцидентов «в нынешней накаленной атмосфере, которые могут привести к большой беде».